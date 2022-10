Congresso Pd | Antonio Mazzeo | ' Non possiamo perdere altri cinque mesi' - Politica - quotidiano net

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio regionale della Toscana interviene dopo la direzione di oggi che ha dettato tempi per primarie edem: 'Non si è capito l'urgenza di costruire una proposta di ...

SNACHANNEL

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana interviene dopo la direzione di oggi che ha dettato tempi per primarie edem: 'Non si è capito l'urgenza di costruire una proposta di Paese alternativa e chiara rispetto alla ...... sono intervenuti anche il presidente del consiglio regionaleMazzeo ed il consigliere e ...oltre ad iniziative di carattere istituzionale con rappresentanti del Governo e del... Congresso Nazionale Sna, ospite d'onore Antonio Fantin medaglia d'oro dei 100 metri stile libero alle Paralimpiadi di Tokio 2020 e sette volte campione mondiale Il presidente del Consiglio regionale della Toscana interviene dopo la direzione di oggi che ha dettato tempi per primarie e congresso dem: "Non si è capito l'urgenza di costruire una proposta di Paes ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...