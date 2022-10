Drake Barcellona | l’iniziativa per il Clasico | la maglia sarà così – FOTO

(Di venerdì 14 ottobre 2022), nuova iniziativa in vista deldi domenica prossima: ecco lache indosseranno i blaugrana –Nuova iniziativa in casain vista del supercontro il Real in programma la prossima domenica. I blaugrana, al posto del logo di Spotify, sullaindosseranno il logo di un gufo, simbolo dell’artista canadese. Una decisione legata al desiderio di celebrare il traguardo raggiunto da: è infatti il primo artista a raggiungere 50 miliardi di stream delle sue canzoni su Spotify. L'articolo proviene da Calcio News 24.

