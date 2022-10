Jared Leto sarà Karl Lagerfeld nel film biografico sul leggendario stilista

Il lavoro del celebre designer sarà anche il tema della mostra del Costume Institute 2023 e del Met ...L'attore Premio Oscarsarà il protagonista di un film biografico sull'icona della moda Karl Lagerfeld, scomparso nel febbraio 2019 . Una pellicola che ripercorrerà la carriera e la vita dello stilista attraverso ...Leto è diventato famoso con film come "Requiem for a Dream ... raccontato nella serie "WeCrashed". Oltre che attore, Jared è anche musicista, cantante, polistrumentista e compositore principale dei ..."È la sola presenza che accetto, detesto la vita coniugale, non potrei mai lavorare, soprattutto leggere, se non fossi completamente solo" ...