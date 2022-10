Vladimir Kara-Murza | l’oppositore di Putin incarcerato e accusato di “alto tradimento”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Per una presunta collaborazione con organizzazioni che fanno parte della Nato,politico di, già in carcere da diversi mesi, è statodi. In tre episodi, durante eventi pubblici a Lisbona, Helsinki e Washington, ha pronunciato discorsi critici sulle autorità russe. Rischia fino a 20 anni di carcere. “Quelle dichiarazioni non rappresentavano alcuna minaccia allo Stato, erano critiche pubbliche e aperte”, ha commentato alla Tass il suo avvocato, Vadim Prokhorov. Il politico 41enne è stato arrestato ad aprile e condannato a 15 giorni di carcere con l’accusa di aver disobbedito agli ordini della polizia. Successivamente è statodi aver diffuso false informazioni ...

swissinfo.ch in italiano

L'attivista oppositore russo- Murza, che Mosca ritiene un agente straniero, è stato incriminato per alto tradimento per aver criticato pubblicamente le autorità russe. Lo ha detto l'avvocato Vadim Prokhorov alla ...Se Alexei Navalny diventasse presidente e- Murza premier, avrei grandi speranze. Che opinione ha delle due persone che ha appena citato Dopo aver visto come vengono trattati in ... Vladimir Kara-Mursa: "In Russia i cambiamenti spesso sono repentini" Scoperte una nuova «camera delle torture»a Pisky-Radkivski, nella regione di Kharkiv e una sepoltura di massa di civili a Lyman, con oltre 50 tombe ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...