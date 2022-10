LIVE Nardi-Tsitsipas | ATP Astana 2022 in DIRETTA | sfida al n 6 del mondo nel pomeriggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladel match tra Lucae Stefanos, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Dopo il successo di ieri con Alexander Shevchenko, primo della sua carriera nel circuito maggiore, il diciannovenne di Pesaro avrà bisogno di una vera e propria impresa contro il numero 6 al. L’azzurro ricorderà il torneo in Kazakistan come uno dei momenti di svolta nella sua carriera. Più che per la vittoria di ieri, maturata surclassando l’avversario nella seconda razione, per l’accesso al tabellone principale, superando un signor giocatore come David Goffin (poi ripescato e vincente con il numero 1 alCarlos Alcaraz) ...