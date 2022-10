Governo | Meloni insiste su tecnici | Lega rivendica Viminale

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nulla è definito, ma, al di là del totonomi, una cosa sembra certa: neldi centrodestra ici saranno e, come assicura Ignazio La Russa, “non saranno in maniera preponderante”, ma presenti quanto basta. Con buona pace di Matteo Salvini che pure oggi al ‘Federale’ è tornato a chiedere un “tutto politico”,ndo per sé il. Giancarlo Giorgetti mette in chiaro la priorità della: “Salvini è il candidato naturale al”. Secondo gli ultimi rumors, ipotrebbero occupare quelle che da sempre sono considerate le caselle strategiche del risiko ministeriale e dovranno avere il via libera finale del Colle. Innanzitutto l’Economia e il: se per via XX settembre in ...