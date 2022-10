Calenda sogna ad occhi aperti | «Noi al governo assieme ai tanti centristi che verranno da noi»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si abbandona a fantasie politiche, Carload. Immagina il suo futuro a Palazzo Chigi,aiprovenienti da tutti i mari e da tutti i laghi. La sua analisi parte sempre dallo stesso presupposto. «Avremo un polo populista di sinistra perché il Pd tornerà a bomba con i 5Stelle. Poi avremo una destra sovranista», dice a Radio Capital. Quindi, «in Italia ci vuole un centro liberal-democratico che noi stiamo cercando di costruire».: tra Azione e Italia Viva c’è una federazione da ampliare» «Non è che si cerca di andare ala tutti i costi, con chiunque», puntualizza il leader di Azione. «Si va alse si è in grado di governare. Noi siamo nella fase in cui dobbiamo far crescere ...

Liberoquotidiano.it

Che cosa accadrà è difficile prevederlo: di sicuro, ignorare la sfida aperta dae Renzi non ... C'è una parte cospicua di dirigenti del Pd che su questi non parla perché, nonostante tutto, ...La strategia della cannibalizzazione mette d'accordo i due leader terzopolisti,e Renzi. "... come ha chiaramente detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci : "Renzila distruzione del Pd". Calenda sogna: "In un futuro partito prenderei Giorgetti" Il premier cristiano-sociale bavarese, Markus Söder ha proposto un’azione per mettere Forza Italia fuori dal Ppe. Quella è la normalità ...Debuttare con oltre il 7% è comunque un risultato. Ma la «doppia cifra» auspicata da Carlo Calenda, secondo le prime proiezioni, non sembra essersi ...