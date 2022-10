Beautiful anticipazioni | l’incubo è vicinissimo

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le nozze di Steffy e Finn procedono con una dolce cerimonia ma nell'ombra si nasconde un'insidia e presto la vita dei Forrester non sarà più la stessa. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Steffy e Finn stanno per sposarsi. La coppia sta per giurarsi amore eterno e fino a questo momento tutto sembra andare per la meglio. Peccato però che per loro due si sta per abbattere un vero terremoto. Dal passato sta per arrivare un ombra malefica che rovinerà per sempre la loro quietudine. Nessuno sa che molto presto Finn si troverà davanti alla sua madre naturale, il cui nome è… Sheila Carter.: Steffy e Finn convolano a nozze Finalmente Steffy e Finn stanno per sposarsi. I due ragazzi sono al settimo cielo non vedono l'ora di giurarsi amore eterno. La giornata si svolgerà