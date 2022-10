ASCOLTI TV 1 OTTOBRE 2022 | TU SI QUE VALES 28 | 7% | L’ULTIMA DI ARENA SUZUKI 19 | 6% | VERISSIMO 20 | 5%+17 | 2% | ITALIA SÌ 13%+14 | 6% | TV TALK 6 | 7%

(Di domenica 2 ottobre 2022)TV 1· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Dialogo – 948 19.22 + 1032 20.11In Famiglia – 1177 22.22Buongiorno Benessere – 888 18.96Il Provinciale – 1047 18.81Linea Verde Start – 1460 19.40Linea Verde Life – 2146 19.34Tg1 – 3863 28.19Linea Blu – 1471 12.04Passaggio a Nord-Ovest – 1045 10.25A Sua Immagine – 826 9.18 + 811 9.52Sì! – 1124 13.00 + 1413 14.58Reazione a Catena – 2336 20.57Reazione a Catena – 3463 24.89Tg1 – 4283 25.68Soliti Ignoti – 4044 22.5960 70 80 90 – 3114 19.56 1613 18.47 232 15.24 2154 22.23ASLS + BCLS: Le Coppie + RaiNews – 2114 18.90 + 836 10.47 + 372 7.37 Prima Pagina – xTg5 – 1154 22.92X-Style – 578 10.88Grande Dizionario degli Animali – 378 ...

