Volley | Miriam Sylla | “Olanda grintosa | dobbiamo trovare il ritmo Vogliamo il bottino pieno”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Giornata di vigilia per l’Italia, che domani pomeriggio affronterà l’nell’ultima partita della prima fase a gironi dei Mondiali 2022 difemminile.ha analizzato la situazione alla vigilia del match che mette in palio il primo posto nel raggruppamento e punti preziosi per la seconda fase: “Contro l’ci aspetterà sicuramente una gara difficile, loro potranno contare sul pubblico di casa e non è poco. Le olandesi, sono un gruppo grintoso e fastidioso per il tipo di gioco che hanno. Tante giocatrici hanno militato nel campionato italiano e quindi noi conosciamo bene loro, ma possiamo dire anche viceversa. Nelle prime quattro partite sulla carta le avversarie non erano di primissimo piano, però tutte in campo hanno dimostrato buone qualità. Siamo andate alcune volte in ...