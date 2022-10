Ucraina, Zelensky sfida Mosca dopo il ritiro russo a Lyman: «Pianteremo bandiere ovunque in Donbass» – Il video (Di sabato 1 ottobre 2022) «La bandiera Ucraina è a Lyman. In questa settimana abbiamo piantato più bandiere ucraine nel Donbass. Tra una settimana ce ne saranno ancora di più». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio serale, nel giorno in cui i russi si sono ritirati dalla città strategica del sud-est. «A Lyman i combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c’è traccia di pseudo-referendum», ha continuato Zelensky, riferendosi al voto indetto da Mosca nelle zone occupate per annetterle alla Russia. «Un voto condannato anche oggi da ancora più voci nel mondo». Poche ore fa l’esercito di Kiev aveva fatto sapere dell’entrata delle truppe a Lyman, la città orientale nel Donetsk, una delle quattro regioni ucraine ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) «La bandieraè a. In questa settimana abbiamo piantato piùucraine nel. Tra una settimana ce ne saranno ancora di più». Così il presidente ucraino Volodymyrnel suomessaggio serale, nel giorno in cui i russi si sono ritirati dalla città strategica del sud-est. «Ai combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c’è traccia di pseudo-referendum», ha continuato, riferendosi al voto indetto danelle zone occupate per annetterle alla Russia. «Un voto condannato anche oggi da ancora più voci nel mondo». Poche ore fa l’esercito di Kiev aveva fatto sapere dell’entrata delle truppe a, la città orientale nel Donetsk, una delle quattro regioni ucraine ...

