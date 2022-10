Pornhub e Instagram | continua ad infuriare la battaglia in rete | ecco cosa sta accadendo

Leggi su computermagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022)la querelle a distanza fra. Nelle scorse settimane il social fotografico di Mark Zuckerberg aveva bannato il profilo ufficiale del sito vietato ai minori in quanto, a suo modo di vedere, andava contro le linee guida dell’azienda soprattutto per quanto riguarda la delicatissima questione della pedopornografia.vs, 30/9/2022 – Computermagazine.itL’account divantava qualcome 13 milioni di follower, di conseguenza si è trattato di un ingente danno per la stessa azienda, che come moltissime altre sparse per il mondo, cerca di sfruttare giustamente in proprio favore i social. La querelle, come detto sopra, si è però tutt’altro che chiusa con il ban dell’accountdel sito vietato ai minori, ...