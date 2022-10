La bandiera ucraina sventola a Lyman nella regione di Donetsk

GiovaQuez : La bandiera ucraina sventola a #Lyman ???? - antoniodb69 : RT @GiovaQuez: La bandiera ucraina sventola a #Lyman ???? - TripiAntonino : RT @GiovaQuez: La bandiera ucraina sventola a #Lyman ???? - oznerol4 : RT @LBasemi: Quando inizierà la terza guerra mondiale, dovrebbero essere chiamati tutti quelli con la bandiera ucraina sulla foto del profi… - gianpaolag18 : RT @GiovaQuez: La bandiera ucraina sventola a #Lyman ???? -

Lo staff del presidente Volodymyr Zelensky ha diffuso in rete un video in cui si vedono due soldati mentre issano laa Lyman. Prima ancora che arrivasse la notizia dell'ingresso ...lasventola a lyman come si vede nel video diffuso dal ministero della difesa ucraino.i soldati ucraini tengono in mano il vessillo all'ingresso della città nella regione dell'oblast' di ...Roma, 1 ott. (askanews) - la bandiera ucraina sventola a lyman come si vede nel video diffuso dal ministero della difesa ucraino.i soldati ...Lo staff del presidente Volodymyr Zelensky ha diffuso in rete un video in cui si vedono due soldati mentre issano la bandiera ucraina a Lyman. Prima ancora che arrivasse la notizia dell’ingresso delle ...