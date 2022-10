F1, perché la Ferrari sta correndo a Marina Bay con il vecchio fondo pre-Spa? I risultati si vedono… (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Mondiale di Formula Uno 2022 è vissuto, e sta vivendo, sulla splendida lotta tra Ferrari e Red Bull. Certo, classifica alla mano questo duello ha un solo ed unico chiaro vincitore, ovvero il team di Milton Keynes, che è ad un passo dal titolo piloti con Max Verstappen e da quello costruttori, su questo non c’è dubbio. Questioni di pura matematica che, a rigor di logica, saranno risolti nel breve volgere di pochi giorni, forse già nel corso di questo weekend. Ma, anche se la scuderia con i due tori sulla livrea ha centrato un filotto di risultati letteralmente sensazionale, non si può dire che la Ferrari, a livello di prestazioni, sia stata così inferiore, anzi. Tra errori di strategia, problemi di affidabilità assortiti e passi falsi dei piloti, per Max Verstappen è stato steso un vero e proprio tappeto rosso verso il bis iridato, e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Mondiale di Formula Uno 2022 è vissuto, e sta vivendo, sulla splendida lotta trae Red Bull. Certo, classifica alla mano questo duello ha un solo ed unico chiaro vincitore, ovvero il team di Milton Keynes, che è ad un passo dal titolo piloti con Max Verstappen e da quello costruttori, su questo non c’è dubbio. Questioni di pura matematica che, a rigor di logica, saranno risolti nel breve volgere di pochi giorni, forse già nel corso di questo weekend. Ma, anche se la scuderia con i due tori sulla livrea ha centrato un filotto diletteralmente sensazionale, non si può dire che la, a livello di prestazioni, sia stata così inferiore, anzi. Tra errori di strategia, problemi di affidabilità assortiti e passi falsi dei piloti, per Max Verstappen è stato steso un vero e proprio tappeto rosso verso il bis iridato, e ...

pisto_gol : “Perché dovrei volere 10 Ferrari, 20 orologi e due aerei? Avevo fame, lavoravo nei campi, sono sopravvissuto alla g… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, perché la #Ferrari sta correndo a Marina Bay con il vecchio fondo pre-Spa? I risultati si vedono… #SingaporeGP #Leclerc… - OA_Sport : #F1, perché la #Ferrari sta correndo a Marina Bay con il vecchio fondo pre-Spa? I risultati si vedono… #SingaporeGP… - Enrico_Oltolini : Toto giustamente dice, se RedBull sfora il budget e non viene penalizzata gravemente allora non vedo perché Ferrari… - LBN3233 : RT @CarloUlivi: @LBN3233 @pippi36423094 Perché loro non vogliono assumere tramite i centri per l'impiego, poi sarebbero costretti a dargli… -