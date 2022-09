Andrea Scanzi come Fassino: la profezia al contrario su Giorgia Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Vogliamo chiudere questo spazio dedicandolo ad Andrea Scanzi, alias reincarnazione di Fassino, uno che nelle profezie, vedi ciò che disse a proposito del Covid, non ci azzecca mai. Nel settembre 2017, a Otto e mezzo, la sedicente rockstar del giornalismo sfotteva così la Meloni: «Senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?». E ancora: «Che fa, prende il 30 per cento? Non faccia come Alfano che diceva "prendo il 10 per cento" e poi ha preso il 3 per cento». Inutile ricordare come è finita cinque anni dopo. Faccia un'altra profezia per il 2027, Scanzi. Magari allora la Meloni prenderà il 50%. Le capacità profetiche del giornalista del Fatto sono pari alla sua scarsa memoria. Ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Vogliamo chiudere questo spazio dedicandolo ad, alias reincarnazione di, uno che nelle profezie, vedi ciò che disse a proposito del Covid, non ci azzecca mai. Nel settembre 2017, a Otto e mezzo, la sedicente rockstar del giornalismo sfotteva così la: «Senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?». E ancora: «Che fa, prende il 30 per cento? Non facciaAlfano che diceva "prendo il 10 per cento" e poi ha preso il 3 per cento». Inutile ricordareè finita cinque anni dopo. Faccia un'altraper il 2027,. Magari allora laprenderà il 50%. Le capacità profetiche del giornalista del Fatto sono pari alla sua scarsa memoria. Ieri ...

