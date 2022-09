La Russia boicotta gli Oscar | Hong Kong iscrive un film «non gradito»

AGMadblade1974 : @Il_CarroArmato Si, ma tranquilli, non è mica la Russia che ci boicotta... - 3cinematographe : La Russia boicotta gli Oscar 2023! Non invierà film all'Academy - badtasteit : La Russia boicotta gli #Oscar 2023: non proporrà nessun film - techprincess_it : La Russia boicotta gli Oscar 2023: non presenterà nessun film - globalistIT : -

Lanon invierà alcun film per la campagna degli Oscar. Mentre tutte le principali filmografie internazionali stanno facendo la selezione del titolo per concorrere all'International Feature Film ( ...Non selezionerà un candidato per la categoria riservata al migliore film internazionale: il direttore del comitato russo si dimette in segno di ...L’Amministrazione Biden ha reagito pacatamente ai risultati in Italia per quel che Giorgia Meloni ha detto in campagna elettorale. Adesso attende i fatti ...Non selezionerà un candidato per la categoria riservata al migliore film internazionale: il direttore del comitato russo si dimette in segno di protesta ...