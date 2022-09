Elenoire Ferruzzi contro Tommaso Paradiso | “Canzoni di m***a”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano a far parlare di sé. Pare però che Attilio Romita non sia affatto l’unico a parlare male di altri personaggi famosi. Questa volta ci ha pensato. Chi la segue sa bene quanto può essere spinosa e, nella casa più spiata d’Italia, ha fatto delle affermazioni particolari su un cantante amatissimo. I telespettatori non hanno potuto non notare le critiche della vippona e noi vogliamo riportarvele qui di seguito. Al GF Vip 7,scatenataSi sa che nella casa del GF Vip 7, i concorrenti si svegliano la mattina con la musica. Leaccompagnano tanti momenti in casa. Il risveglio, la colazione, l’allenamento e altre situazioni di relax o ...