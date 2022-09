Lombardia, al via il Bando SI 4.0 per MPMI: contributi a fondo perduto fino a 50mila euro (Di martedì 27 settembre 2022) Nella Regione Lombardia nei prossimi giorni prenderà il via il Bando SI 4.0, rivolto allo sviluppo, all’innovazione, alla sperimentazione, alla prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi 4.0. L’obiettivo è quello di stimolare la domanda a lungo termine delle soluzioni proposte e incentivare la collaborazione delle micro, piccole e medie imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0. Come funziona il Bando SI 4.0 Il Bando SI 4.0 è promosso dal sistema camerale lombardo per favorire la trasformazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie 4.0. In particolare, è pensato per promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia ... Leggi su fmag (Di martedì 27 settembre 2022) Nella Regionenei prossimi giorni prenderà il via ilSI 4.0, rivolto allo sviluppo, all’innovazione, alla sperimentazione, alla prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi 4.0. L’obiettivo è quello di stimolare la domanda a lungo termine delle soluzioni proposte e incentivare la collaborazione delle micro, piccole e medie imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0. Come funziona ilSI 4.0 IlSI 4.0 è promosso dal sistema camerale lombardo per favorire la trasformazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie 4.0. In particolare, è pensato per promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia ...

DietrolaNotizia : Con l’iniziativa “Gite in treno” di Trenord venduti oltre 30mila biglietti speciali per il turismo in Lombardia… - PierFLostia : RT @sorsidiweb: La Wine Media Conference, per la prima volta in Europa, ha scelto la Lombardia, via @WineMeridian - duffil : RT @Emmapretti: LEGGETE IL SUO APPELLO È UN CANE DELIZIOSO CHE MERITA PIÙ DI QUSNTO HA AVUTO FINORA DALLA VITA CHE SAPPIAMO NON È SEMPR… - DelpapaMax : RT @FairyRainDarcy: Cane meticcio in adozione a Brescia LOMBARDIA, Mi chiamo BELLO detto anche LUCKY - - carcararo_g : RT @Emmapretti: LEGGETE IL SUO APPELLO È UN CANE DELIZIOSO CHE MERITA PIÙ DI QUSNTO HA AVUTO FINORA DALLA VITA CHE SAPPIAMO NON È SEMPR… -