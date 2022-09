Giulia Torelli, l’influencer choc su Instagram: “I vecchi non devono votare. Sono rincogli**iti”. È bufera (Di martedì 27 settembre 2022) All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre, l’influencer Giulia Torelli, la celebre ragazza parmense degli armadi in disordine da mettere in ordine, si è espressa su Instagram cimentandosi in un campo assai distante dal suo. Secondo la ragazza, gli anziani, i vecchi insomma, meglio si rinchiudano dentro casa a non fare nulla, figuriamoci a votare. Il video dove la 35enne si autoritrae mentre fa una tirata contro gli anziani è diventato in queste ore virale. “Sono completamente rincoglioniti (i vecchi ndr) con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure Sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”. La ragazza, 35 anni, nota con il nickname di RockandFiocc è ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre,, la celebre ragazza parmense degli armadi in disordine da mettere in ordine, si è espressa sucimentandosi in un campo assai distante dal suo. Secondo la ragazza, gli anziani, iinsomma, meglio si rinchiudano dentro casa a non fare nulla, figuriamoci a. Il video dove la 35enne si autoritrae mentre fa una tirata contro gli anziani è diventato in queste ore virale. “completamente rincoglioniti (indr) con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppurevivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”. La ragazza, 35 anni, nota con il nickname di RockandFiocc è ...

