“È fuori come un balcone!” | Giaele De Donà ferita nell’orgoglio | ma la sua sfuriata è un clamoroso autogol VIDEO

Giaele De Donà si sfoga con il coinquilino, sfuriata clamorosa ma i telespettatori l'asfaltano: si è scavata la fossa Giaele De Donà (Twitter) Ieri durante la diretta del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini Giaele è stata accusata di non sapere cosa sia l'amore perché troppo concentrata su se stessa e sui soldi. Gioielli e borse di lusso, questo è il suo modo di concepire l'amore secondo Pamela Prati. Giaele però si difende, sostenendo di non essere poi così frivola e di mostrare solamente una parte di sé che non c'entra niente con l'amore per suo marito. Ha ammesso quindi di essere 'viziata' dai soldi della sua metà ma di saper distinguere le cose superficiali dall'amore più vero. Il discorso poi è stato ritrattato una volta finita la puntata.

