Elezioni 2022, Lollobrigida: "Meloni leale e seria, pronti per governo" (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – "E' una vittoria del centrodestra, una coalizione tornata coesa, che ha prodotto un programma chiaro e unitario. E' uno straordinario risultato di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, che ora possono dimostrare, al governo, di essere all'altezza di quello che hanno dimostrato all'opposizione". Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, parlando all'Hotel Parco dei Principi. "Crediamo che al governo, al quale siamo arrivati col voto degli italiani, quello che abbiamo promesso possa diventare realtà", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia, il quale si dice "convinto" che "riusciremo a governare compatti. Gli italiani non apprezzerebbero qualcosa di diverso". "Meloni si è dimostrata coraggiosa, leale e seria nella ...

