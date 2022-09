Ciclismo | Valverde si ritira dopo il Lombardia 2022

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il fuoriclasse spagnolo terminerà in Italia la sua grande carriera ROMA - Alejandronon cambia idea e, così come un altro campione del calibro di Vincenzo Nibali, appenderà la bicicletta al ...

RSIsport : ????????? Alejandro Valverde terminerà la carriera a 42 anni al Giro di Lombardia dell'8 ottobre #RSISport - sportface2016 : #Ciclismo | Alejandro #Valverde si ritirerà dopo il Giro di Lombardia -

RSI.ch Informazione

Alejandroconcluderà la sua carriera da professionista al Giro di Lombardia del prossimo 8 ottobre. Lo ha comunicato su Twitter la sua squadra Movistar : 'Alejandrogareggerà nelle sue ultime gare come ciclista professionista in Italia nelle prossime due settimane' . Nel corso del suo percorso, il quarantaduenne spagnolo si è distinto vincendo un Giro di ...E' dal 2008 che l'Italia non vince il mondiale di, i 14 anni di digiuno avvicinano al ritardo record, fra il 1932, con il terzo oro di ... E poi gli anni alla Movistar, a supporto di. ... Alejandro Valverde si ritira dal ciclismo Il fuoriclasse spagnolo terminerà in Italia la sua grande carriera ROMA (ITALPRESS) - Alejandro Valverde non cambia idea e, così come un ...Il ciclismo su strada perde un pezzo da novanta. Alejandro Valverde ha deciso di finire la sua carriera all'età di 42 anni. Il corridore iberico lascerà la squadra Movistar e l'agonismo partecipando a ...