“Che carognata!” | Elenoire Ferruzzi si confida | sta tramando qualcosa di terribile VIDEO

(Di lunedì 26 settembre 2022) Durante uno dei momenti di relax nella casa del GF VIP,ha rivelato un piano tremendo: beccata in flagrante(Screen da Twitter)Una delle personalità più irriverenti che animano la casa del GF VIP in questa nuova edizione è quella di. Coraggiosa e capace di dire sempre la propria opinione, con Giovanni Ciacci è una dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per sensibilizzare il pubblico su tematiche ancora poco affrontare in TV, come la transessualità e la sieropositività. Già nella prima settimana di reality, Eleonoirenon si è di certo trattenuta. Nelle ultime ore, in particolare, è scoppiata una furiosa lite che ha animato tutta la casa e tutto il pubblico. I microfoni sempre aperti, ...

soniabetz1 : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… - GiudiVera : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… - Marcos_5408 : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… - Paola222006421 : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… - QuousqueTand : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… -

L'autonomia non è un regalo da dare a qualche Regione , e di certo non è un esproprio o unaalcune Regioni fanno contro qualcuno". Per il governatore "se si rispetta il cittadino, l'...L'autonomia non è un regalo da dare a qualche Regione, e di certo non è un esproprio o unaalcune Regioni fanno contro qualcuno. È verol'Italia è lunga e stretta, ma non sono più i ...L’autonomia non è un regalo. Ed è necessario un impegno prima del voto. Il presidente del Veneto Luca Zaia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera striglia gli alleati su un tema caro alla ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, le news di oggi. Due settimane al voto, dl aiuti anima scontro politico. LIVE ...