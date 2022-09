Viaggia con marito e figli, ma nel frattempo chatta su Tinder: il video su TikTok. 'Dirà che sono solo amici?' (Di sabato 24 settembre 2022) Ben ventidue notifiche di Tinder ad aspettarla. Di fianco a lei in aereo marito e due figli, ignari. La donna pensa forse di farla franca, ma una passeggera la riprende con il telefono e posta il ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Ben ventidue notifiche diad aspettarla. Di fianco a lei in aereoe due, ignari. La donna pensa forse di farla franca, ma una passeggera la riprende con il telefono e posta il ...

ItalyMFA : 'La #Farnesina lavora per diffondere una capillare cultura della #sicurezza per chi viaggia, lavora o si trova a op… - CarlosRomeroV : RT @civcatt: La Civiltà Cattolica viaggia con i suoi lettori ?? - civcatt : La Civiltà Cattolica viaggia con i suoi lettori ?? - dettellina11 : @DeepFakeJoke @Fra_Lu77 @Adnkronos E lo spot originale. I russi hanno degli affari con l'Eu. Sono europei. Ti dà fa… - muoversintoscan : ???? Per consentire un ulteriore controllo tecnico ai sistemi di bordo il treno 19179 viaggia con +17’. #pendolariTos -