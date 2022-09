Terremoto in Sicilia: scossa magnitudo 3.6 all'alba a Paternò, paura in provincia di Catania (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv a 4 km da Paternò ( Catania ) alle 4,21 del mattino ad una profondità di 10 km. Terremoto in Messico, oltre 500 ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadidi3.6 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv a 4 km da) alle 4,21 del mattino ad una profondità di 10 km.in Messico, oltre 500 ...

bizcommunityit : Terremoto in Sicilia, nella notte la terra ha tremato a Paternò e in altre zone catanesi: la situazione - leggoit : Terremoto in Sicilia: scossa magnitudo 3.6 all'alba a Paternò, paura in provincia di Catania - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Terremoto di magnitudo 3.6 vicino a Paternò (Ct). Il sisma alle 4.21, a una profondità di circa 10 Km. Nessun danno a co… - TgrRaiSicilia : Terremoto di magnitudo 3.6 vicino a Paternò (Ct). Il sisma alle 4.21, a una profondità di circa 10 Km. Nessun danno… - DirettaSicilia : Terremoto magnitudo 3.6 in Sicilia, la terra torna a tremare -