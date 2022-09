La principessa Anna al fianco della Regina fino all’ultimo: “E’ stato un onore” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo le parole di Carlo III nel suo primo discorso da Re e il saluto affettuoso di William ed Harry che hanno scritto delle dolcissime lettere per salutare la loro amata nonna, parla questa volta la principessa Anna, la sola che era presente a Balmoral il giorno in cui le condizioni di salute della Regina Elisabetta si sono aggravate. La figlia della sovrana venuta a mancare l’8 settembre, nell’ultimo periodo, spiegano i media britannici, passava molto tempo al fianco di sua madre, viste le precarie condizioni di salute di sua maestà. E Anna è stata al capezzale della Regina morente fino all’ultimo. Lo ricorda nel suo saluto commosso alla Regina. Ieri la salma della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo le parole di Carlo III nel suo primo discorso da Re e il saluto affettuoso di William ed Harry che hanno scritto delle dolcissime lettere per salutare la loro amata nonna, parla questa volta la, la sola che era presente a Balmoral il giorno in cui le condizioni di saluteElisabetta si sono aggravate. La figliasovrana venuta a mancare l’8 settembre, nell’ultimo periodo, spiegano i media britannici, passava molto tempo aldi sua madre, viste le precarie condizioni di salute di sua maestà. Eè stata al capezzalemorente. Lo ricorda nel suo saluto commosso alla. Ieri la salma...

