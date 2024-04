Superenalotto - estrazione oggi 29 aprile | la combinazione vincente

(Adnkronos) – Nessun '6' nell' estrazione di oggi 29 aprile 2024 del Superenalotto . Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione per il '6' sarà di 96,9 milioni di euro. Al Superenalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Nessun '6' nell' estrazione di oggi 29 aprile 2024 del Superenalotto . Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione per il '6' sarà di 96,9 milioni di euro. Al Superenalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot ... Continua a leggere>>

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto di lunedì 29 aprile 2024. I risultati in tempo reale, insieme al 10eLotto e al SimboLotto. Pronti per le nuove estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto? Ecco dunque i sei Numeri del concorso numero 67 del SuperenaLotto che mette in ...

Continua a leggere>>