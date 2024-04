Terra Amara - anticipazioni 2 maggio | Zuleyha si riappacifica con Hakan Una scomparsa e un omicidio

Terra Amara ha fatto il suo debutto sui teleschermi italiani il 4 luglio 2022 e ha subito conquistato il cuore di migliaia di fans. La soap turca in questi due anni di programmazione ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per appassionare il pubblico italiano, facendo registrare ascolti ... Continua a leggere>>

Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di Terra Amara. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio. Terra Amara è visibile in diretta streaming e in ...

Continua a leggere>>