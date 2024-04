Violenze al Beccaria - il detenuto | Picchiato da un agente in guanti ner - mi tirava schiaffi in faccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 – Le telecamere hanno ripreso tutto. Dal momento in cui il ragazzino viene trascinato fuori dalla sua cella a quello in cui si trova a terra mentre viene preso a calci. La scena, immortalata dagli occhi elettronici, viene descritta come “cruenta” in un’annotazione redatta lo scorso 15 marzo dal Nucleo Investigativo regionale della Polizia penitenziaria. Le immagini sono finite agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano su presunti maltrattamenti e torture nel carcere minorile Cesare, che la settimana scorsa ha portato all’arresto di 13 agenti e alla sospensione dal servizio di altri otto. +++ATTENZIONE: QUESTE FOTO SOSTITUISCONO LE FOTO CON LO STESSO TITOLO TRASMESSE ALLE 17.26. SONO STATI ULTERIORMENTE COPERTI I VOLTI DI AGGRESSORI E AGGREDITI+++ Nelle immagini diffuse dalla polizia penitenziaria e tratte dal sistema di ...