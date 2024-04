Vincenzo Pio Ferrara muore a 3 esami dalla tesi | raccolta firme per una laurea alla memoria

Napoli: petizione per laurea honoris causa per vincenzo, scomparso a 3 esami dalla tesi - vincenzo, colpito da leucocitosi mieloide, stava concludendo il terzo anno del corso di laurea quando la malattia ha prematuramente posto fine alla sua vita. Nonostante la lotta contro la malattia, ha ...

Continua a leggere>>

Napoli, vincenzo muore a tre mesi dalla tesi: 2mila firme per la laurea in sua memoria - Ha raggiunto oltre 2mila firme in pochi giorni la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere la laurea alla memoria a vincenzo Pio ferrara, studente prematuramente scomparso..

Continua a leggere>>

Muore a tre mesi dalla tesi: raccolta firme per una laurea alla memoria - Ha raggiunto oltre 2mila firme in pochi giorni la petizione lanciata sulla piattaforma online Change per chiedere la laurea alla memoria a vincenzo Pio ferrara, studente di Gragnano prematuramente ...

Continua a leggere>>