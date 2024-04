Governo | gennaio 2025 -in arrivo 100 euro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 aprile 2024) 21.56 Ai lavoratori dipendenti troveranno in busta paga un'indennità di 100ma per averne diritto do vranno avere un reddito complessivo non superiore a 28.000, con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico. Lo prevede il Dl, presentato in serata ai sindacati dal premier Giorgia Meloni assieme ai ministri economici,che contiene misure per sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati.