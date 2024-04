Chiusi in una scatola e gettati nel burrone | orrore e miracolo a Salerno - come salvano i 5 cuccioli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Li hanno accovacciati in unadi cartone. In cinque,di poche settimane, vicini vicini. Poi hanno sigillato lacon del nastro adesivo per non dare loro modo di scappare. Infine hanno lanciato il pacco giù per un, nelle colline verdeggianti che rendono bella e invitante la terra tra i comuni di Sacco e Roscigno, provincia di, all'interno del parco del Cilento-Vallo di Diano. Volevano disfarsi di queidagli occhi dolci e dal pelo marrone. Ma soprattutto, indifesi. Il destino, però, spesso sorprende, in bene. E così è successo che una signora che si trovava a passare per la zona - da ora in avanti tra le mete preferite di chi amala natura incontaminata - abbia iniziato ad avvertire un lamento, poi più lamenti. Sempre più insistenti. Si è ...