Postura - Natura - Faccio | ecco cosa rivelano le parole scelte da Meloni

(Di lunedì 29 aprile 2024) Citando Nanni Moretti, anche se qui non c'entra molto, “lesono importanti” e ogni leader politico si caratterizza per un uso personale del linguaggio, alla lunga molto più decisivo e sostanzioso rispetto a look, pettinature, mimica facciale. Nel caso di Giorgia, in particolare, il linguaggio assume caratteristiche essenziali per comprenderne la piena maturazione di leader che in un anno e mezzo di governo ha modificato quei tratti che progressivamente le hanno fatto guadagnare la fiducia dell'elettorato. Dalla conferenza programmatica di Pescara abbiamo “estratto” un repertorio verbale che ne dimostra innanzitutto l'originalità, anche all'interno del centrodestra che si è trovato più volte alle prese con neologismi o espressioni caratterizzanti per differenziarsi dal consunto politichese di matrice sinistra o di eredità democristiana. ...