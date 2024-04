Josh O' Connor | Vorrei interpretare una versione dark di Willy Wonka

josh O’Connor di Challengers vuole interpretare una versione “molto oscura” di Willy Wonka - josh O'Connor propone una versione dark di Willy Wonka, una versione molto più sinistra del celebre proprietario della fabbrica di cioccolato ...

Continua a leggere>>

Challengers, josh O’Connor sulla scena dei churros: “È stato il primo per me” - Nonostante il film non abbia sequenze di sesso esplicito, c’è una scena di cui gli spettatori non riescono a smettere di parlare, quella che vede Patrick (interpretato da josh O’Connor) e Art (Mike ...

Continua a leggere>>

josh O’Connor: 5 cose che non sai sull’attore di The Crown - Pensate che per interpretare al meglio il Principe Carlo, josh O’Connor arrivò perfino a ordinare un’uniforme scolastica che l’attuale sovrano avrebbe indossato!

Continua a leggere>>