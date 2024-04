Il clandestino fiction rai con Edoardo Leo

(Di domenica 7 aprile 2024) La rai è pronta a presentare una nuovasu rai 1 con protagonista Edorardo Leo, ovvero “Il”. Farà il suo debutto il lunedì 8 aprile in prima serata su Rai 1. Un’anticipazione è stata offerta daLeo, che ha presentato ladurante Sanremo 2024. La serie tv sarà composta da 6 serate e le puntate saranno disponibili su RaiPlay. Scritta da un team di autori di talento tra cui Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini, e diretta da Rolando Ravello. “Il” si preannuncia come un’esperienza televisiva coinvolgente e emozionante. Trama La serie segue le vicende di Luca Travaglia, interpretato daLeo, un ex ispettore capo della Digos che ha abbandonato la polizia dopo la tragica morte della sua compagna durante un ...

Edoardo Leo torna in tv con Il Clandestino , la nuova serie tv in onda su Raiuno a partire da lunedì 8 aprile 2024 e di cui interpreta il protagonista Luca Travaglia. Un uomo che, dopo aver perso l’amore della sua vita, si trasferisce a Milano dove vive ai margini, salvo poi rimettersi in ... Continua a leggere>>

Va in onda questa sera 15 aprile su Rai1 la Terza Puntata de Il Clandestino , serie crime comedy con Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello. Continua a leggere>>

Il Clandestino , la serie tv con Edoardo Leo, non tornerà su Rai 1 in questo lunedì 29 aprile ma non troverà spazio neppure nel nuovo slot settimanale assegnato dalla rete: ecco quando rivedremo Luca Travaglia. Sarà un lunedì sera senza Il Clandestino questo 29 aprile : la fiction con Edoardo Leo ... Continua a leggere>>

Perché Il clandestino non va in onda su Rai 1: il motivo, quando torna - Perché Il clandestino non va in onda su Rai 1: il motivo, quando torna in tv. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...

Continua a leggere>>

Il clandestino non va in onda lunedì 29 aprile: quando tornano i nuovi episodi - Questa sera lunedì 29 aprile non va in onda la fiction di Rai uno che vede protagonista Edoardo Leo, Il clandestino.

Continua a leggere>>

Il clandestino anticipazioni sulla quarta puntata del 6 maggio - Lunedì 6 maggio 2024, e non lunedì 29 , su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della nuova fiction Il clandestino con Edoardo Leo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Continua a leggere>>