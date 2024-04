Frutta malinconia - dal 3 maggio il nuovo singolo di Gabbani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 aprile 2024) MILANO – Francescoha annunciato oggi l’uscita di undal titolo “”, che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali venerdì 3. ““ è una canzone in pieno stile “ano”, è una specie di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. E’ una canzone spensierata che si affaccia alle piacevolezze leggere della “fresca” che un’estate può offrire, ma è anche uno scorcio sui tempi che stiamo vivendo, in cui la velocità e la frenesia delle nostre vite e della comunicazione non concedono tempo all’approfondimento. “Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare ...