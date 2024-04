Questo nuovo Gratta e vinci è una miniera d’oro | premio da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 aprile 2024), sarebbe stato sciocco lasciarsi sfuggiretagliando: offre premi da urlo, valeva la pena provare. Le cose nuove, si sa, hanno sempre un certo fascino. Non ci stupisce affatto, quindi, che, in mezzo a così tanti biglietti, quest’uomo di Cape Breton sia andato in cerca di una novità. Avrebbe potuto comprare il solito tagliando, ma è stato più forte di lui e, alla fine, ha optato per l’ignoto, a discapito di ciò che già conosceva. PixabaySiamo nella splendida regione del Canada Atlantico ed è qui che, nelle scorse ore, è stata registrata unata colossale. Russell Musgrave,il nome del fortunatissimo giocatore, si è recato come sempre al Brewer’s Convenience di North Sydney per fare scorta di. Prima di ...