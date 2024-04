(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “In nome di un patto politico scellerato tra Riforme dell'e del Premierato, la destra, dopo aver calpestato le regole parlamentari, si appresta a spaccare il Paese. La premier è ostaggio della Lega che vuole piazzare la sua bandierina ideologica in vista delle elezioni europee. E a pagarla saranno gli italiani. Questa è unasbagliata,che romperà per sempre l'unità nazionale, distruggendo la coesione e la solidarietà nei diritti e nelle opportunità di vita, come garantito dalla Carta. È unadunque incostituzionale, che distrugge l'Italia unita e aumenta irreparabilmente le diseguaglianze esistenti nei servizi essenziali, mettendo a rischio anche la competitività dell'intero Paese, diviso in tanti piccoli staterelli. La destra si comporta come Robin Hood ...

NAPOLI – Definisce l’autonomia differenziata un “ contro risorgimento, stiamo facendo il percorso inverso per costruire l’unità d’Italia”. Poi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , chiama in causa anche il Sud “che non sta lottando, dorme in piedi” e aggiunge: “Se passa la legge ... Continua a leggere>>

« l'autonomia differenziata finirà per accentuare il divario Nord -Sud e la marginalizzazione del Sud soprattutto in relazione a due grandi servizi di civiltà, la sanità... Continua a leggere>>

La riforma sull' autonomia differenziata arriva alla Camera, dopo essere già stata approvata in Senato. La maggioranza vuole far passare il ddl in tempi brevi ma il centrosinistra annuncia di fare opposizione. "Sto combattendo da tre anni. Devono combattere quelli che hanno fatto i disertori in ... Continua a leggere>>

autonomia: P.De luca (Pd), 'riforma secessionista devastante' - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “In nome di un patto politico scellerato tra Riforme dell’autonomia e del Premierato, la destra, dopo aver calpestato le regole parlamentari, si appresta a spaccare il Paes ...

Continua a leggere>>

L’autonomia differenziata approda in aula, ma è già ostruzionismo. Premierato in arrivo - La riforma Calderoli è arrivata alla Camera: opposizioni in rivolta dopo la bagarre in commissione, con un voto ripetuto dopo che il centrodestra era finito in minoranza. Per Ciriani il premierato può ...

Continua a leggere>>

autonomia: Silvestri, 'maggioranza non in aula, già in ponte' - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In Aula si discute di autonomia Differenziata, di un provvedimento che metterà i cittadini gli uni contro gli altri e impoverirà il Paese. E la maggioranza Perché non sta ...

Continua a leggere>>