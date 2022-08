Ruberti: “Li ammazzo”, crolla il mito di Albino Rocky Il Pd chiede la testa del capo di Gabinetto di Gualtieri (Di venerdì 19 agosto 2022) Rocky Ruberti esplode contro il Pd De Angelis: "Tu' fratello a tavola vuoi che te lo dico che mi ha detto? Deve veni' qui a chiede in ginocchio scusa, perché sennò io stasera scrivo quello che mi avete chiesto a tavola.. Li ammazzo” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 agosto 2022)esplode contro il Pd De Angelis: "Tu' fratello a tavola vuoi che te lo dico che mi ha detto? Deve veni' qui ain ginocchio scusa, perché sennò io stasera scrivo quello che mi avete chiesto a tavola.. Li” Segui su affaritaliani.it

ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - repubblica : 'Vi ammazzo, dovete inginocchiarvi'. In un video le minacce di Albino Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri. Il Pd :… - AnnaP1953 : RT @Frances20665381: “Io a te me te compro” e Ruberti sbrocca con “ io ti ammazzo” . Confronto amichevole tra commensali del PD NB: Rubert… - MariaAversano1 : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - omarsivori : Ruberti: “Li ammazzo”, crolla il mito di Albino RockyIl Pd chiede la testa del capo di Gabinetto di Gualtieri -