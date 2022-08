Pogba, giorni decisivi: c'è ancora l'incubo operazione (Di venerdì 19 agosto 2022) TORINO - Paul Pogba al giro di boa. Era martedì 2 agosto quando, dopo il consulto (l'ultimo) con il professor Bernard Sonnery - Cottet a Lione, veniva presa e poi comunicata la decisione di avviare un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) TORINO - Paulal giro di boa. Era martedì 2 agosto quando, dopo il consulto (l'ultimo) con il professor Bernard Sonnery - Cottet a Lione, veniva presa e poi comunicata la decisione di avviare un ...

