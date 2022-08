L’asteroide che cancellò i dinosauri non era solo, scoperto un nuovo cratere nell’Atlantico (Di venerdì 19 agosto 2022) Forse non era solo, L’asteroide che 66 milioni di anni fa cadde sulla Terra decretando la fine dei dinosauri. Lo suggerisce la scoperta di un nuovo cratere sul fondo dell’Oceano Atlantico, davanti alle coste della Guinea: largo 8,5 chilometri e profondo diverse centinaia di metri, sarebbe stato causato dall’impatto di un oggetto del diametro di 400 metri, forse parente del famoso asteroide di Chicxulub. L’evento avrebbe provocato un terremoto di magnitudo superiore a 6.5, uno tsunami con onde alte fino a 900 metri e un’energia mille volte superiore a quella della recente eruzione di Tonga. A indicarlo e’ lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances dalla Heriot-Watt University di Edimburgo insieme alle universita’ del Texas e dell’Arizona. Il cratere (chiamato ‘Nadir’ dal nome ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) Forse non erache 66 milioni di anni fa cadde sulla Terra decretando la fine dei. Lo suggerisce la scoperta di unsul fondo dell’Oceano Atlantico, davanti alle coste della Guinea: largo 8,5 chilometri e profondo diverse centinaia di metri, sarebbe stato causato dall’impatto di un oggetto del diametro di 400 metri, forse parente del famoso asteroide di Chicxulub. L’evento avrebbe provocato un terremoto di magnitudo superiore a 6.5, uno tsunami con onde alte fino a 900 metri e un’energia mille volte superiore a quella della recente eruzione di Tonga. A indicarlo e’ lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances dalla Heriot-Watt University di Edimburgo insieme alle universita’ del Texas e dell’Arizona. Il(chiamato ‘Nadir’ dal nome ...

laregione : L’asteroide che segnò la fine dei dinosauri non era forse solo - eowyn962010 : @GIORGIOMALAVOL1 L'asteroide dovrebbe occuparsi soprattutto di chi li ammira e li prende a modello: loro sono dei g… - perchefatecosi : @GIORGIOMALAVOL1 occhio che hai un solo neurone, se l'asteroide te lo danneggia poi come cazzo fai? #patetico - filipposelvagg1 : Mi sa che siamo entrati nell'era del #delirio Universale!!... Dove ti giri giri non c'è più saggezza ma stoltezza!… - telemaco57 : @Justinghiandone il PD puo' inventarsi tutte le puttanate che vuole ,che i Marziani sono pronti allo sbarco o l'… -