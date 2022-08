Gf Vip 7 | Sonia Bruganelli Nel Mirino Di Adriana Volpe!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 19 agosto 2022)Volpe non deve aver preso benissimo il fatto di non essere più una delle opinioniste del Gf Vip. Ma forse a farla arrabbiare di più, è il fatto che la sua rivaleé invece stata riconfermata. Ebbene, in una recente intervista,ha detto la sua sulla vicenda, non risparmiando una frecciata assai velenosa indirizzata proprio alla moglie di Bonolis. Ecco cosa ha dichiarato! Frecciatona diVolpe aTraVolpe enon scorre buon sangue. Questo ormai è risaputo. A gettare benzina sul fuoco anche il fatto che Signorini e i suoi autori, non abbiano riconfermato la Volpe come opinionista del prossimo Gf Vip, mentre invece hanno dato una seconda ...