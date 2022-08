Elezioni | Nisini Lega | ' se candidata Pd presidente Anpal si dimetta'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - “Il Pd si distingue sempre per la sua doppia morale. Ladi, fresca di nomina –6 luglio– sembra sia stata scelta da Letta tra coloro che correranno per il Senato alle prossime politiche. Nulla da eccepire se non il fatto che la Tajani sembra non voler, per ora, dimettersi dalla presidenza dell'associazione che presiede. Significa quindi che farà campagna elettorale forte della sua posizione apicale al vertice di una società pubblica?" Lo sottolinea Tiziana, della, sottosegretaria al Lavoro. "Sarebbe -aggiunge- un fatto gravissimo. Il segretario Dem pronto sempre a puntare il dito sulla, non dice nulla? Siamo dunque alle solite. Tutti 'puri' finché non tocca a loro”.

