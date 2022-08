Atletica | l’Italia rischia l’eliminazione con la 4×100! La Turchia ha fatto ricorso | la finale degli azzurri è in bilico

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022)è in: ladella 4×100 agli Europei non è ancora in cassaforte. Glihanno concluso la seconda batteria in quinta posizione con il tempo di 39.02: originariamente si trattava del secondo crono di ripescaggio ed era valso l’accesso all’atto conclusivo, ma laha presentato. Gli anatolici hanno dichiarato di essere stati danneggiati nel primo cambio nel corso della batteria (il finlandese ha toccato il braccio del suo rivale, in maniera nitida), la giuria ha visionato le immagini e ha accolto il. Laavrà dunque la possibilità di correre alle ore 12.30, in corsia 3. Dovranno farlo con gli stessi uomini che si sono esibiti alle ore 10.10. Se faranno un tempo inferiore a 39.02 si qualificheranno ...