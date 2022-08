Che fine ha fatto la bella Arianna Gianfelici di Amici? | Per lei un nuovo flirt celebre? (Di giovedì 18 agosto 2022) Vi ricordate di Arianna Gianfelici di Amici? Da poco è tornata sui social con un post controverso: potrebbero essersi spalancate le porte dell’amore anche per lei? Arianna Gianfelici è stata una delle protagoniste più amate di ‘Amici 20’, il famoso talent condotto da Maria De Filippi. Purtroppo l’esperienza come allieva della scuola non è stata delle più serene per la giovane cantante, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà. In tanti avevano apprezzato la sua voce, ma ha ceduto alla quarta sfida dopo una serie di prove già dure da affrontare per una ragazza molto giovane e con un carattere molto delicato. Il suo ex insegante, Rudy Zerbi era stato molto diretto, facendole aprire gli occhi sulla situazione. “O ti fai il mazzo o te ne torni a casa“, le aveva detto, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 agosto 2022) Vi ricordate didi? Da poco è tornata sui social con un post controverso: potrebbero essersi spalancate le porte dell’amore anche per lei?è stata una delle protagoniste più amate di ‘20’, il famoso talent condotto da Maria De Filippi. Purtroppo l’esperienza come allieva della scuola non è stata delle più serene per la giovane cantante, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà. In tanti avevano apprezzato la sua voce, ma ha ceduto alla quarta sfida dopo una serie di prove già dure da affrontare per una ragazza molto giovane e con un carattere molto delicato. Il suo ex insegante, Rudy Zerbi era stato molto diretto, facendole aprire gli occhi sulla situazione. “O ti fai il mazzo o te ne torni a casa“, le aveva detto, ...

