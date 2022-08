Usa | primarie repubblicane | l’assist dei democratici ai candidati trumpiani

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “È ripugnante”. Così Adam Kinzinger, parlamentare dell'Illinois, uno dei dieci repubblicani alla Camera ad avere votato per l'impeachment di Donald Trump, mentre commentava i contributi finanziari del Partito Democratico per assisterenegazionisti sponsorizzati dall'ex presidente alle recenti. Kinzinger, membro della Commissione che sta indagando gli assalti al Campidoglio del 6 gennaio scorso, ha reiterato il pericolo della possibile vittoria di questi negazionisti che amplificherebbero la fragilità della democrazia. La storia ci dice che il partito del presidente in carica perde terreno nelle elezioni di midterm, a volte alla Camera, altre volte al Senato, e qualche volta in ambedue rami legislativi. Al momento ihanno la maggioranza alla Camera e un pareggio al Senato (50 ...

Liz Cheney sconfitta al Wyoming valuta corsa alla presidenza. 'Il nostro lavoro non è finito' Le primarie del partito Repubblicano in Wyoming, in vista delle elezioni di medio termine... "Gli Stati Uniti non possono essere governati da una folla aizzata sui social media, ha detto la Cheney... Liz Cheney sta valutando di candidarsi alla presidenza. Lo afferma la stessa esponente repubblicana in un'intervista a Nbc, sottolineando che deciderà nei prossimi mesi.