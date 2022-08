PSG | Kehrer al West Ham | a breve nuovo affondo per Skriniar?

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Le cessione dialHam apre al possibile assalto decisivo del Paris Saint-Germain per MilanThilopassa dal PSG alHam per 12 milioni di euro. Nasce quindi una nuova opportunità per il club parigino di rilanciare su Milan. I parigini dovranno convincere l’Inter a liberare il centrale, pedina di fondamentale importanza nello scacchiere di Inzaghi e che la società non vuole cedere per una cifra inferiore ai 70 milioni. Intanto si valutano vari profili: sempre presenti Akanji e Acerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitsport : Kehrer vola in Premier League: ufficiale! Nuovo affondo PSG su Skriniar? - infoitsport : West Ham, ufficiale l’acquisto di Kehrer dal PSG - fcin1908it : UFFICIALE – Il PSG inizia ad incassare: Kehrer è un nuovo giocatore del West Ham - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Thilo Kehrer é un nuovo calciatore del West Ham. ??? ??Operazione da 10 milioni di euro + bonus.… - PSGRelay : RT @tcm24com: Ufficiale: Thilo Kehrer è un nuovo giocatore del West Ham #WestHam #PSG #Kehrer -

TUTTO mercato WEB

Le cessione dial West Ham apre al possibile assalto decisivo del Paris Saint - Germain per Milan Skriniar Thilopassa dalal West Ham per 12 milioni di euro. Nasce quindi una nuova opportunità per il club parigino di rilanciare su Milan Skriniar. I parigini dovranno convincere l'Inter a liberare il ...Giuntoli tratta con ilper Fabian e attende che il club francese e Keylor Navas definiscano la buonuscita .va verso il West Ham, per sbloccare Fabian Ruiz serve la cessione di Paredes ... UFFICIALE: Thilo Kehrer lascia il PSG, è un nuovo calciatore del West Ham Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 17 agosto: la Serie A è iniziata, ma le trattative non si fermano ...Le cessione di Kehrer al West Ham apre al possibile assalto decisivo del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar Thilo Kehrer passa dal PSG al West Ham per 12 milioni di euro. Nasce quindi una nuova op ...