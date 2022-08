Ginnastica, Asia D’Amato si deve operare: legamento da ricostruire, addio Mondiali per la Campionessa d’Europa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Asia D’Amato si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Questo è il referto al termine della risonanza magnetica al piede destro e della seguente visita effettuata dal Professor Magenta all’Ospedale San Paolo. Ricordiamo che la Campionessa d’Europa all-around si è infortunata nel corso della Finale di Specialità al volteggio andata in scena tre giorni fa a Monaco e conclusa con un’amara medaglia d’argento. Gli esami iniziali eseguiti in Germania avevano fatto pensare a un’infrazione al malleolo, ma purtroppo la situazione clinica della 19enne genovese è differente: problemi alle parti molli peri malleolari, il legamento esterno andrà riscotruito e, nel corso dell’operazione, si valuteranno le condizioni di quello interno. Asia D’Amato verrà operata dal Professor ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Questo è il referto al termine della risonanza magnetica al piede destro e della seguente visita effettuata dal Professor Magenta all’Ospedale San Paolo. Ricordiamo che laall-around si è infortunata nel corso della Finale di Specialità al volteggio andata in scena tre giorni fa a Monaco e conclusa con un’amara medaglia d’argento. Gli esami iniziali eseguiti in Germania avevano fatto pensare a un’infrazione al malleolo, ma purtroppo la situazione clinica della 19enne genovese è differente: problemi alle parti molli peri malleolari, ilesterno andrà riscotruito e, nel corso dell’operazione, si valuteranno le condizioni di quello interno.verrà operata dal Professor ...

