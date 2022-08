Civitavecchia | guasto alla condotta idrica | San Liborio senz’acqua

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 agosto 2022)– Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che, a causa di un importante danno elettromeccanico all’impianto di potabilizzazione Montanciano, si potranno verificare degli abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua presso il territorio comunale. E’ probabile dunque possano generarsi disagi alle utenze site nell’area compresa tra: – Via dell’Orto di Santa Maria – Via Gian Battista Falda – Via dei Rocchi – Via San– Via Nuova di San– Via Onofrio Brancato – Via Francesco Navone – Zone limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto per la mattinata di oggi 17 agosto 2022, salvo imprevisti. Per limitare il disservizio, è stato predisposto il servizio sostitutivo a mezzo autobotte in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San. Per i casi di effettiva ...