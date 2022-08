Calciomercato Napoli, preso Ndombele: domani le visite (Di mercoledì 17 agosto 2022) Finalmente ci siamo. Il Napoli sblocca anche il Calciomercato a centrocampo con l’arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Il francese prenderà il posto di Fabian Ruiz in uscita verso il Psg e darà il via alla girandola dei centrocampisti che coinvolgerà diversi top club d’Europa. Calciomercato Napoli: le cifre per Ndombele Ndombele dovrebbe arrivare a Napoli in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a trenta. Attualmente percepisce uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione, ma il Tottenham si è già detto disposto a garantirne una partecipazione a circa il 50%. Sulle casse del Napoli graveranno, infatti, solo circa 4 milioni di euro, in piena linea con la politica societaria di riduzione ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 agosto 2022) Finalmente ci siamo. Ilsblocca anche ila centrocampo con l’arrivo di Tanguydal Tottenham. Il francese prenderà il posto di Fabian Ruiz in uscita verso il Psg e darà il via alla girandola dei centrocampisti che coinvolgerà diversi top club d’Europa.: le cifre perdovrebbe arrivare ain prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a trenta. Attualmente percepisce uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione, ma il Tottenham si è già detto disposto a garantirne una partecipazione a circa il 50%. Sulle casse delgraveranno, infatti, solo circa 4 milioni di euro, in piena linea con la politica societaria di riduzione ...

